Lo secuestraron, pagaron por su rescate y apareció muerto en un arroyo

Un hombre de 41 años, que había sido capturado por delincuentes que obligaron a su esposa a pagar una suma de dinero como rescate, fue encontrado ayer asesinado en un arroyo, informaron voceros judiciales y policiales.

Se trata de Ariel Robles, quien tenía antecedentes penales y era buscado desde anteanoche. Su mujer radicó una denuncia debido a que no sabía nada sobre su paradero.

El lunes al mediodía la víctima le dijo a su esposa que lo acompañara a la casa de un conocido suyo llamado Oscar, por lo que ambos se dirigieron a bordo de una camioneta Toyota. Llegaron hasta el lugar, en la localidad de Lagomarsino, en Pilar, pero el único que ingresó fue Robles, mientras que ella se quedó dentro del vehículo.

Pasada media hora, una persona salió armada y la obligó a entrar al inmueble, donde vio que su marido estaba maniatado y con el rostro desfigurado tras recibir una golpiza. Le exigieron que entregara dinero en efectivo a cambio de que sea liberado y, entonces, fue hasta su domicilio junto con uno de los captores.

Les dio $30.000 y electrodomésticos, tras lo cual le avisaron que el damnificado iba a ser liberado para la medianoche. Pasadas las horas y al no recibir noticias de él, la mujer denunció lo ocurrido.

Se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en el marco de una causa que había sido caratulada como “privación ilegal de la libertad” y se capturó a Oscar (34) y a dos mujeres de 24 y 26 años que estaban en la vivienda, aunque la víctima no fue hallada. Poco después, su cuerpo apareció en un arroyo de José C. Paz y el incidente se recaratuló a “robo agravado y homicidio criminis causa”.