Lola Chomnalez: nuevo revés para el encubridor de su asesinato

A poco más de nueve años del femicidio de Lola Chomnalez (14) en Valizas, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó el viernes el recurso de casación y confirmó la condena a ocho años de prisión de Ángel “Cachila” Moreira por haber encubierto el suceso. Ahora se espera el juicio por el autor del crimen propiamente dicho.

De esta manera, la sentencia que condenó al hombre quedó firme y deberá continuar tras las rejas, pese a que su defensa había presentado un recurso de casación. “Surge con claridad que la modalidad delictiva del delito en cuestión, que en la requisitoria se atribuyó al encausado, fue la de ayudar, indicando que dicho accionar encartaba en tres de las referencias subjetivas normadas: estorbar, sustraer, eludir”, se desprende de la sentencia.

El letrado de los padres de la adolescente asesinada indicó que, “después de nueve años, la familia tiene un poco más de paz. No hay sentencia jurídica que pueda reparar el dolor, pero sí lo mitiga”. Añadió que se determinó que “Cachila” estuvo en la escena del crimen y brindó datos que “solo pudo aportar alguien que estuvo. Hoy no hay más dos lecturas, el fallo es muy claro. Los hechos son sagrados, la justicia habló y esto lleva un poco más de paz a la familia, que no se rindió frente a las adversidades”.

Por último, dijo que “con los plazos nadie puede estar conforme porque pasaron nueve años para que exista una condena definitiva, pero el resultado es el esperado”.

Sofocada en la arena

Lola, porteña que había ido a pasar unos días a Uruguay con su madrina y la familia de esta, fue a dar un paseo por la costa de Valizas el 28 de diciembre de 2014 cuando fue atacada. Sufrió varios cortes en el cuello con un cuchillo y murió sofocada en la arena, donde quedó semisepultada hasta que fue descubierta.

En la mochila que llevaba se encontró sangre perteneciente a Leonardo Sena, quien fue detenido en mayo de 2022 por el delito de “homicidio muy especialmente agravado” y quien tenía antecedentes penales. Se espera que sea llevado a juicio en el segundo semestre de este año.