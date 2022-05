Los detalles de la caída del salvaje que asesinó a Lola Chomnalez

Mientras se le dictó la prisión preventiva al hombre de 39 años detenido el miércoles en la ciudad uruguaya de Chuy, acusado de haber matado a la adolescente argentina Lola Chomnalez en Valizas, y llegará preso al juicio, se conocieron nuevos detalles de su captura.

Fuentes oficiales del vecino país refirieron que “fue clave el Banco Genético de la Dirección Nacional de Policía Científica, que cuenta con la muestra de ADN de cada persona privada de libertad”.

En la toalla que llevaba consigo la adolescente de 14 años cuando fue abordada y asesinada en el marco de un ataque sexual en diciembre de 2014, se encontró una gota de sangre, que fue analizada y comparada constantemente por “los investigadores científicos”. Así se pudo ubicar un perfil genético similar al buscado, que estableció cierta proximidad familiar con el homicida.

Según se detalló, “una muestra, perteneciente a un recluso, que fue derivada al registro de huellas genéticas tenía ‘mapa’ muy similar al encontrado en la toalla y en el DNI” de la víctima: se trataba nada menos que de un familiar del ahora imputado.

Conociendo su identidad, fue apresado en su casa, de donde se incautaron elementos de interés para la causa. En tanto, tras las pericias se determinó que “su sangre coincidía con la de la escena del crimen”. De hecho, una prueba de ADN realizada el jueves determinó que se trata de la misma sangre, con un “resultado del 99.9% coincidente”.

En ese sentido, Juan Giménez, juez de primera instancia del Departamento Judicial de Rocha, destacó que “hay elementos de convicción” que vinculan a Leonardo David Sena y que “el indicio preponderante" para lograr su identificación y su captura fue "la muestra genética”.

“Nos acercamos a la verdad como nunca antes”

Uno de los abogados de los padres de la menor, Juan Williman, contó que “se fue logrando atar cabos hasta llegar a la persona, que ya fue procesada con prisión por 'homicidio muy especialmente agravado', lo que nos deja muy conformes. Nos acercamos a la verdad como nunca antes, la prueba es contundente, es difícil que el imputado pueda explicar por qué su sangre estaba en las pertenencias de Lola y más difícil explicar por qué estaba mezclada con la de ella”.

Sobre la declaración indagatoria que Sena dio ante la Justicia previo a ser procesado, dijo que “él niega su participación en el delito más grave que es el homicidio” pero “está científicamente ubicado en el lugar del crimen. Reconoce haber tomado contacto con las pertenencias de Lola y que sustrae dinero de la mochila, reconoce lo que es imposible no reconocer porque la evidencia científica lo coloca en ese lugar, pero niega la autoría del crimen”.

En cuanto al salvaje, se supo que cuenta con al menos dos causas penales en su contra: una por el delito de “lesiones” y la otra por “abuso sexual”.

“Fue muy conmocionante”

En tanto, Adriana Belmonte, la madre de Lola, aseguró que “fue muy conmocionante” enterarse de que habían detenido al presunto autor del femicidio y explicó que sus abogados no les habían adelantado nada porque no querían ilusionarlos hasta que los estudios genéticos no estuvieran confirmados.

Explicó que hace cuatro semanas su marido y padre de la víctima, viajó a Uruguay a presentar “un pedido para averiguar cómo se estaban llevando a cabo los ADN y qué garantía teníamos que eso se esté llevando a cabo bien”. Y añadió: “Fueron contundentes porque el miércoles 18 (de mayo) lo apresan a este hombre”.