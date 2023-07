Los Hornos: atropelló a nene de 4 años y se dio a la fuga

Gran conmoción vivieron los vecinos de la localidad de Los Hornos, debido a que un automovilista atropelló a un nene de 4 años y se dio a la fuga, dejándolo tirado en medio de la calle. Tras el hecho, la familia pide ayuda para poder encontrar al responsable, el cual todavía era buscado al cierre de esta edición.

El episodio tuvo lugar en la zona de 72 y 146 y el coche logró ser captado por una cámara de seguridad de las inmediaciones, donde se lo ve claramente irse del lugar sin asistirlo. No obstante, algunos familiares del niño difundieron las imágenes para poder encontrarlo.

“Cerca de las 12.30 un 147 color crema con vidrios polarizados chocó a mi sobrino”, escribió la tía del pequeño en su perfil de Facebook, pidiendo ayuda para encontrar a la persona que iba al volante. “Cuando lo quisieron parar se fue y dejó al nene tirado, con golpes en la cabeza. No sé qué tipo de persona hace esto; no sabemos si era hombre o mujer, pero se fue y dejó a una criatura lastimada”, agregó la mujer.

“Le quebró toda su piernita y le dejó golpes en la cabeza. No tenía corazón esta persona, no sintió nada, no volvió ni a ver si por lo menos estaba vivo”, aseveró la tía del damnificado, el cual hasta el momento se encontraba bajo observación en el hospital.

Debido a esto, las autoridades de la comisaría Tercera, que cuenta con jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho, están abocadas en la búsqueda del conductor, ya que una cámara lo registró mientras escapaba.

“Le doy gracias a Dios que estás con nosotros y que hoy podemos llenarte de besos... Me hiciste doler el pecho de tanto llorar hoy, juro que me imaginé millones de cosas”, agregó un familiar.

“Mi sobrino, en vez de estar en el jardín compartiendo con sus primas y primos un día maravilloso, está en un hospital por tu culpa”, cerró la tía del niño.

“Si conocen a esa persona, por favor hablen, tomá conciencia de lo que le hiciste a una mamá, una familia entera sufriendo por esto”, agregó una allegada.