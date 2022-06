Los Hornos: desvalijan una casa y escapan en un auto oscuro

La inseguridad volvió a golpear en la localidad de Los Hornos. Pero esta vez pareciera que no se trató de un robo más, sino que los vecinos se encuentran en alerta porque aseguran que se trata de unos ladrones que frecuentan el lugar en un auto oscuro.

Según indicaron los propios frentistas, los delincuentes ingresaron a una vivienda cuando los propietarios se habían ausentado, aprovecharon para desvalijarla y huir con efectivo y elementos de valor. Sucedió durante la noche y hasta el momento siguen buscando intensamente a los responsables.

“Es un Peugeot oscuro todo polarizado”, comenzó diciendo la frentista, quien aseguró: “Robaron en 63 y 135 a eso de las 20:35, cuando los dueños se habían ido”, advirtiendo sobre la situación a través de las redes sociales.

“A cuidarse cuando salen, miren bien que no esté el auto negro porque siguen desvalijando viviendas a cualquier hora y con total impunidad. La Policía no los puede encontrar”, finalizó con su aviso la vecina, que aseguró estar muy preocupada ante lo sucedido.

Las quejas de los demás residentes no tardaron en llegar y uno de ellos comentó: “Los Hornos es zona liberada ¿Dónde está la Policía? No se ve uno en todo el día”. Asimismo, otro de los vecinos indignados detalló: “Ya todos saben que andan controlando casas ajenas y los que tienen que vigilar no lo ven ¿no serán los mismos polis?”.

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, en dicha localidad aseguran que en los últimos días merodea un automóvil por la zona, con la intención de marcar los hogares para luego asaltarlos.

Esta situación generó temor entre los frentistas, quienes pidieron que se aumenten los patrullajes para evitar cualquier tipo de ilícito. De acuerdo a lo que trascendió, se trataría de un vehículo marca Peugeot de color negro o azul oscuro, que fue visto deambulando por las calles 64 y 139, también en 71 y 152.

Al parecer, los ocupantes del coche dan vueltas por el barrio y cuando ven la oportunidad, descienden del mismo para ejecutar entraderas. “Están marcando casas. Por favor, estemos atentos”, concluyó el denunciante.