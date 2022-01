Los Hornos: tres mujeres se llevaron de manera ilegal un perro

Tres desalmadas se robaron un perro de la puerta de una casa de Los Hornos y todavía nada se sabe de ellas.

El lamentable atraco tuvo lugar la tarde del viernes en la entrada de un domicilio emplazado en las calles 66 entre 151 y 152, cuando tres ladronas no tuvieron mejor idea que llevarse a la mascota de una familia, de raza caniche Toy de color negro. Pese a que el suceso quedó registrado en una cámara de seguridad, hasta el momento las autoridades de la fuerza no pudieron dar con las responsables, como así tampoco los dueños del can.