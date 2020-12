Maltrato animal: robaron 50 corderos y mataron a otros

Un hombre de la localidad platense de Lisandro Olmos denunció ante la Fiscalía N°9 que, en los últimos días, fue víctima de cuatrerismo, ya que desconocidos se llevaron alrededor de 50 corderos, mataron otros tantos, y además provocaron serios destrozos en su corral.



El hecho tuvo lugar en un campo ubicado en la zona de la calle 197, entre 38 y 39. Allí, durante los primeros días de diciembre y en reiteradas oportunidades, un grupo de delincuentes ingresó sin ser descubierto para llevarse a los animales. Algunos de los ejemplares robados eran hembras que estaban preñadas.



Para poder entrar al predio, los individuos rompieron un alambrado perimetral. El agujero que hicieron es tan grande, que la víctima cree que quienes actuaron lo hicieron a bordo de algún automóvil. Los malvivientes actuaron con tanta saña, que mataron violentamente a los corderos que no pudieron sustraer y dejaron malheridos a otros.



Los animales que los desconocidos se llevaron tenían el plástico de color amarillo que suelen tener en sus orejas, por lo que no sería difícil su identificación. En el último de los episodios, alcanzó a ser advertido gracias a unos teros que tiene en una laguna. Así, pudo salir y espantar a los ladrones, que se dieron inmediatamente a la fuga al notar su presencia.

Para colmo de males, en el último de los hechos que sufrió, al notar la ausencia de los corderos y ver el daño que le habían provocado a los otros, la mujer del damnificado sufrió una descompensación y tuvo un pico de presión. Por lo tanto, el hombre debió comunicarse con el personal del SAME y la mujer fue atendida por una ambulancia.



Los episodios de cuatrerismo se repiten seguido en Olmos y en las localidades aledañas. En menos de una semana, este hombre sufrió dos episodios de esta naturaleza. Cansado de los robos, decidió presentarse ante la Fiscalía N°9 para realizar la denuncia correspondiente, no solamente para recuperar sus corderos, sino también para que atrapen a los hampones y cesen los robos.



Cabe resaltar, que, hace apenas dos semanas, un grupo de voluntarios, integrantes del Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE), interceptaron un camión jaula que trasladaba a un total de 30 caballos de dudosa procedencia. Se cree que habrían sido robados. El rodado tenía destino a un frigorífico de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y fue obstaculizado en la zona de la Ruta 36.