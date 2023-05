Masacre de Monte, día 5: perito dijo que un policía le apuntó al auto en el que iban los chicos

En el marco del juicio que se les sigue a cuatro policías por la Masacre de San Miguel del Monte, ocurrida en mayo de 2019 en esa localidad bonaerense, la declaración de un perito de Gendarmería Nacional confirmó la hipótesis de que los uniformados les apuntaron a las víctimas.

Si bien estaba previsto que el jueves pasado declaren los peritos, los profesionales terminaron de brindar su testimonio ayer por la mañana. Uno de ellos fue José Alberto Gutiérrez, de la Dirección Criminalística de Gendarmería Nacional, quien afirmó que un policía sacó su cuerpo por la ventanilla del patrullero y apuntó con su arma hacia al auto en el que viajaban los cinco adolescentes.

La tarea del perito se limitó a analizar las imágenes de la persecución captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo de San Miguel del Monte. A partir de ello, Gutiérrez pudo determinar que en los videos de la persecución se ve el ingreso de un segundo patrullero y el momento en el que uno de los uniformados sitúa su cuerpo como apuntando.

Persecución

Parte de las filmaciones que se aportaron a la causa fue tomada por Rodrigo Macías a través de su teléfono celular. Según el hombre, en el momento en que ocurrió el hecho caminaba con su primo llegando a la Colectora, cuando vio que venía un auto y detrás un patrullero. El testigo contó que escuchó ruidos “tipo disparos” y sintió que un “zumbido” pasó cerca, y luego ambos escucharon el impacto estruendoso contra el camión.

Macías recordó que empezó a filmar cuando vio que el ambiente se llenó de humo. Primero vio dos cuerpos en el piso y el auto partido al medio. Después, el hombre observó a Aníbal Suárez, que movía las piernas en un intento por levantarse, y a Danilo Sansone, que se quejaba del dolor. El testigo también dijo que la Policía se le acercó al verlo filmar, que le pidieron el DNI y le preguntaron la edad.

Los acusados por “homicidio agravado” son los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y el excapitán Rubén García. Son quienes manejaban los dos patrulleros y quienes, siendo acompañantes, dispararon contra Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Camila López (13).

Además de los cuatro casquillos encontrados por el albañil Héctor Garcete cuando iba caminando, se halló un disparo en el glúteo de Gonzalo Domínguez y cuatro orificios de bala en la chapa del Fiat en el que se movilizaban los adolescentes.

En este caso, no hay declaración de testigos por parte de la defensa, porque son todos policías y están procesados. Por ello, no hay ningún uniformado que pueda declarar en la causa. En tanto, una vez que finalicen los testimonios de los testigos de la Fiscalía, será el turno de los cuatro imputados, quienes tendrán la posibilidad de realizar su descargo frente al jurado.

Desgarrador testimonio de la única sobreviviente

A su vez, también declaró Rocío Quagliariello, la única sobreviviente de la Masacre de Monte. La joven de 17 años, al ser menor, brindó su palabra a través de la Cámara Gesell.

“Escuchamos dos tiros, Gonzalo se agarraba la rodilla. Decía ‘me duele, me quema’”. Manejaba Aníbal. No me acuerdo cuántas cuadras nos siguieron”, recordó, llorando. Añadió que “cuando vimos el camión, nos agachamos. No sabíamos qué hacer, no me acuerdo de nada. Cuando me desperté en el hospital, no me acordaba de nada. Me contaron. Me dijeron que habían muerto todos mis amigos”.

Previamente, Rocío había dicho que ese día ella y Camila López “le gritaban a Aníbal Suárez que frenara el auto” y que este le respondía que “no podía porque no tenía los papeles” y no quería que se lo sacaran.

La joven quedó gravemente herida por el accidente, en el que el auto Fiat 147 en el cual iba con sus allegados impactó contra el acoplado de un camión estacionado, mientras eran perseguidos a los tiros por un patrullero. Por fortuna, logró recomponerse de las lesiones y ahora puede contar la pesadilla que vivió, y que la tiene como única sobreviviente.