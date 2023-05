Masacre de Monte: el fiscal pidió que los cuatro policías sean condenados por homicidio

Ante un jurado popular compuesto por 12 personas, el fiscal Mariano Sibuet pidió que los cuatro policías acusados de haber asesinado a Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Carlos Aníbal Suárez (22) sean encontrados culpables.

Con referencia a los expolicías Leandro Ecilapé, Manuel Monreal, Mariano Ibañez y Rubén Alberto García, el fiscal recordó que “el día 19 de mayo de 2019 se encuentran dos amigos, Danilo y Gonzalo, y fueron a la plaza con otro amigo”. Agregó que luego ellos “se encontraron con Rocío y Camila. Los chicos no tenían motivo para estar en peligro”.

“Eran chicos inocentes que estaban dando una vuelta (en auto)”, comentó Sibuet a la vez que descartó que uno de ellos haya estado borracho.

Luego fue el turno de Dora Bernardez, representante de la familia de Gonzalo Domínguez, y de Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria, que también patrocina a las familias de Camila López y Danilo Sansone, quienes además adhirieron al planteo de Sibuet.

En tanto, después se escuchó la exposición del Centro de Estudios Legales y Sociales, (CELS) representados por las letradas Bárbara Juárez y Agustina Lloret, y del abogado Ricardo Minoli, defensor de la familia de Rocío Quagliarello, la única sobreviviente de la persecución policial. También alegaron los abogados de los imputados, entre ellos el letrado Guillermo Baqué.

Previo al inicio de la exposición del fiscal hubo un cuarto intermedio, ya que declararon dos de los policías acusados. “Si este chico, por el amor de Dios, hubiera frenado, les juro por Dios que ni le saco el auto”, declaró el excapitán Rubén García, en alusión a Aníbal Suárez, la víctima que manejaba el 147 perseguido a los tiros que chocó contra el acoplado de un camión.

“Nunca tiro a pegar”

“Muchas veces no tengo motivos para identificar a alguien. Era identificar nada más”, sostuvo el exuniformado. En este sentido, García agregó que “nunca tiro a pegar. Nosotros, mis compañeros, los que hicieron la persecución, nunca quisieron matar a nadie. Yo no quise matar a nadie. Cuando después me entero de todo lo que pasó, tendría que haber agarrado la pistola mía y pegarme un tiro en la cabeza. Tengo un hijo de diez años, uno que es policía también. Cuando dan las edades, se te cae el mundo abajo. Eran chicos que yo conocía”.

Por su parte, Ecilapé aseguró que no es “ningún criminal, ningún asesino. La persecución está justificada. Nunca se arrancó en una persecución. Lo primero fue hacer una identificación, después de la identificación continúa la persecución”.

Durante la jornada de hoy, la jueza le dará instrucciones al jurado y luego se pasará a deliberar. Los 12 miembros deberán decidir si los policías son culpables o no culpables.