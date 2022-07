“Me encontré con un nene normal”, ratificó la psicóloga que entrevistó al niño

Durante la última audiencia de prueba en el juicio oral a Lucas Manuel Puig, declaró una perito psicóloga que entrevistó a uno de las dos presuntas víctimas de abuso sexual y corrupción de menores, que habrían ocurrido entre fines del 2009 y principios del 2010 en el jardín de infantes del colegio San Benjamín.

“Me encontré un nene normal, ajustado a su etapa madurativa. La única problemática que encontré fue que se peleaba con los compañeritos y que lo retaban, nada asintomático. En ese momento, hacíamos un abordaje con una entrevista abierta, si el chico comprendía por qué estaba ahí, qué le preocupaba”, indicó la Licenciada en Psicología, Florencia María Ortiz, testigo de la defensa.

En este sentido, agregó: “Cuando no surgía el relato hacíamos una entrevista semidirigida. Le pregunté ¿de Lucas qué me podés decir? Surgió toda clase de música, las canciones, todo absolutamente normal, nada que me haya llamado la atención. Como no había nada anormal en este niño, entrevisté a sus padres solo a modo de evolución de mi trabajo”.

Incongruencia

En la segunda parte de su informe, la perito entrevistó a los progenitores del menor. “Fue llevada a cabo con bastante tensión, no pude llegar a esos padres que estaban bastante enojados y no pude llevarles tranquilidad. El abordaje era ver de dónde venía esa preocupación. Ahí hubo una secuencia que tenía que ver con el modo de aparición de lo que les preocupaba (a los progenitores), que no venía en correlato con nada de lo que tenía el niño sino a partir del llamado de otro adulto. Para nosotros, eso era importante”, añadió.

“Cuando se conoció la primera denuncia hacia el docente, los padres abordaron al nene con preguntas que no solemos hacer y que son precipitantes, como qué te hizo”, afirmó la psicóloga. En este marco, la profesional contestó que esa forma de indagar puede ser perjudicial para el menor porque no es espontáneo. “A esa edad el chico está totalmente comprendido en el discurso del adulto, sobre todo de los padres”, explicó.

Según la perito, la sugestión (de los adultos) es el germen en el relato de los niños. “Más que duda, los padres tenían certeza de que algo le había pasado al chico”, indicó. El progenitor dijo: “Yo sé que no le pasó nada, sé que él está bien, pero que quería que ese tipo (el acusado) vaya preso. Estaba muy enojado”, aclaró la testigo.

Al respecto, ella agregó: “Esta incongruencia me sorprendió, me llamó la atención. Traté de acercarme a eso y no hubo manera”. Por otra parte, la profesional dijo que no encontró signos de abuso sexual en el menor. “Los síntomas, para que sean psicológico con el relato, no extemporánea al sujeto”, explicó.