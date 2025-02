Millonario golpe en City Bell

La inseguridad en las calles de nuestra ciudad no para, a la vez que los agentes policiales comandados por la Jefatura Departamental La Plata hacen la vista gorda y miran para otro lado. En las últimas horas, se produjo un suceso millonario que, hasta el cierre de esta edición, no tenía personas atrapadas.

Sujetos desconocidos ingresaron a una escribanía emplazada en las calles 461 E entre Camino Centenario y 12 B, de City Bell. En cuestión de segundos recorrieron las instalaciones y pronto se toparon con un cuantioso botín, compuesto por 20.000 dólares (unos 24 millones de pesos al cambio actual) que se encontraba en la caja fuerte de una oficina. Una vez con eso en su poder, huyeron con rumbo desconocido y nada se sabe de ellos.

Tomó intervención la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona, y ahora se buscan cámaras de seguridad para dar con la banda de asaltantes.

“City Bell ya no es lo que era antes, y la Policía colabora para eso. No patrullan, no nos cuidan. Se quedan parados en Cantilo, viendo los celulares. La inseguridad es brutal y no hay una zona que no esté liberada”, se lamentó un vecino.