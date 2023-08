Millonarios robos en City Bell, con la Policía haciendo la vista gorda

"City Bell está liberado a la inseguridad desde hace tiempo. Un año, al menos. Somos víctimas constantes de la inseguridad, con entraderas, escruches, robos en comercios. Lo más triste es que nunca hay personas detenidas y, peor, cuando llamás al 911 por un robo no responden o ponen evasivas para mandarte un patrullero, como que no tienen ninguno”.

Esa declaración, como tantas otras similares, corresponde a una vecina de City Bell, una localidad que está siendo asediada por los delincuentes sin que los agentes de la fuerza hagan algo para impedirlo.

De acuerdo a un relevamiento que hizo Trama Urbana, en las últimas semanas se produjeron ilícitos cuyo monto total supera los 100 millones de pesos, una cifra sideral con ribetes históricos, mientras la fuerza mira para un costado y no se hace cargo de la problemática.

“Nunca se vivió algo así acá. Vivir en City Bell era sinónimo de paz. Construcciones bajas, quintas, pileta. Tranquila. Eso se perdió. La localidad pasó de 20.000 a 100.000 habitantes en pocos años, pero la infraestructura sigue siendo la misma: una sola comisaría. Eso está mal. Es una vergüenza”.

Más y más casos

El pasado 21 del corriente, una banda de delincuentes se apoderó de 10 millones en el marco de un escruche en un casa y 24 horas antes había ocurrido lo mismo, pero durante una entradera en la residencia de una veterinaria, donde los intrusos escaparon con ocho millones en efectivo, en diferentes monedas.

El 19 de agosto, sujetos descendidos ganaron el interior de un comercio de City Bell, de donde huyeron con tres millones y medio. En tanto, solo el 18 el monto robado superó los siete millones: tres en una panadería céntrica y otros cuatro durante un asalto a una familia de la zona. Un día antes, un matrimonio de jubilados sufrió la indeseada visita de los ladrones, quienes amenazándolos de muerte con armas de fuego les sacaron nada menos que los ahorros de toda su vida: seis millones. Una semana antes, en otra entradera, los cacos se fueron con 1.2 millones, y lo más llamativo de todos los casos es que jamás las autoridades policiales lograron dar con los responsables.

El 9 de agosto, una banda se metió en una finca de City Bell y huyó con un millón, mientras que cinco se llevaron de un restaurante del club hípico. “Acá cambian los comisarios cada dos por tres, pero lo que no cambia es la inseguridad. Se ven policías dando vueltas por Cantilo, pero te metés en los barrios y no ves a nadie. Llamás al 911 y no responden. Desde hace un largo tiempo la Policía de la zona está en connivencia con los ladrones”, finalizó un vecino.