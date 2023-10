Misterio en un micro de larga distancia: denuncian el robo de un celular

Un misterioso episodio ocurrió en nuestra ciudad, en inmediaciones de la plaza Azcuénaga, donde se montó un operativo policial luego de que una mujer que viajaba en un micro de larga distancia denunciara que le habían robado su celular. De esta forma, los conductores frenaron la formación y los uniformados se hicieron presentes para requisar el vehículo.

Según pudo averiguar esta multimedia, la situación comenzó dentro de una unidad de la empresa Plusmar cuando una pasajera notó que le faltaba el teléfono. Por tal motivo, se acercó a los choferes para pedirles que intervengan y ellos se comunicaron con el 911 para pedir la presencia de los agentes.

Poco después arribó un patrullero y los oficiales requisaron a cada una de las 60 personas que estaban arriba del autobús, en un procedimiento que se extendió durante más de media hora. Lo más llamativo es que el celular de la damnificada no apareció, por lo que no pudieron encontrarle una explicación a lo que estaba pasando.

Según relató uno de los conductores, “el supuesto ladrón no apareció y el teléfono tampoco. Se revisó todo el coche y no está. Si lo agarró alguien, lo habrá descartado por la ventana”. Debido a que el robo no fue esclarecido allí, no les quedó otra opción que continuar con su camino sin dar con el responsable.