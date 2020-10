No pueden volver al trabajo por la pandemia y además les roban: indignación en Villa Elvira

Ya sufrió dos robos en un mes, siendo ayer el último. Los delincuentes, además de apoderarse de absolutamente todo lo que tenían a mano, hasta elementos insólitos sin valor alguno, permanecen prófugos y nada se sabe de ellos.

Los ladrones se acercaron nuevamente hasta Alto de Copelo, emplazado en 115 y 630, forzaron los candados y rompieron la puerta de los baños a patadas. En diálogo con Sicardi TV, Osvaldo contó que “se llevaron lo que quedó de la última vez, como ollas de aluminio, manteles, cubiertos, tijeras de podar y hasta toallones y un par de medias, que no tienen ningún valor. Además, destrozaron los sensores de la alar­ma”. Indignado, señaló que “estamos cansados de que nos roben”, e indicó que en el ilícito anterior los hampones se habían adueñado de una heladera, una carretilla, un microondas, micrófonos, una bomba de agua, dos monitores y un televisor, entre otras cosas, como el DVR de las cámaras de seguridad para que no se los pudiera identificar.

Pérdidas económicas

Más allá de las pérdidas económicas por lo sustraído, hay que sumarle también los gastos adicionales, como al herrero que ahora tienen que contratar para dejar nuevamente en perfecto estado las instalaciones, además de reponer lo robado.

“Todavía no puedo hacerlo porque todo sale mucha plata y estamos sin actividad. Acá hacemos eventos y vienen colegios a despedir el año, y ahora que se cortó todo eso, no tenemos ingresos. Ya estoy cansado. Le ponemos esfuerzo, pero cosas así te tiran moralmente para atrás”, dijo ante el citado medio.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar, pero no consiguieron levantar indicio alguno. Mientras tanto, Osvaldo había puesto una recompensa para recuperar parte de lo que le quitaron, aunque no tuvo novedades.