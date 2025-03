“No soy un femicida”: Néstor Soto declaró en el juicio por el caso Catalina Gutiérrez

Néstor Aguilar Soto, acusado de matar a su amiga Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, declaró en el juicio por jurados populares y afirmó: “No soy un femicida”.

Soto, quien se encuentra imputado por el delito de “homicidio agravado por criminis causa y violencia de género (femicidio)”, prestó testimonio en la sexta audiencia del debate oral y consideró: “Mi vida era perfecta y ahora estoy en una cárcel. Soy un homicida, pero quiero defenderme y no soy un femicida”.

El rionegrino, quien se presentó en la Cámara en lo Correccional y Criminal de 11° Nominación de Córdoba, consignó que “su arrepentimiento lo acompañó desde el principio” y que cuando llegaron los policías confesó el femicidio y preguntó por el padre de la víctima.

“No aguanté más, exploté llorando y dije: Me arruiné la vida, señor, me arruiné la vida, y empecé a hablar del papá de Catalina y del hecho. Lo primero que le dije a la Policía fue: ¿Dónde está Marcelo? Para que me mate, para que me tire al piso”, reveló.