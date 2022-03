Nuevos robos en una ciudad maltratada por la delincuencia

Diferentes sucesos delictivos se materializaron ayer en la ciudad, cuya inseguridad, de acuerdo a los vecinos, ya se volvió “insoportable” e “incontrolable”. En tanto, apuntaron contra las fuerzas de seguridad por “no hacer nada”.

Por un lado, sujetos desconocidos le robaron el auto a una mujer en la puerta del Hospital de Niños Sor María Ludovica, emplazado en las calles 14 entre 65 y 66. La víctima había dejado allí el coche estacionado y, entre las 0 y la 1 del jueves, los delincuentes se lo sustrajeron. De acuerdo a los voceros consultados, luego habrían escapado hacia la zona de El Mercadito, en Tolosa.

Las autoridades ahora revisarán las cámaras de seguridad de las inmediaciones para ver si en alguna quedó registrado el suceso, aunque hasta el cierre de esta edición no se había producido novedad alguna.

Se abrió una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados por el delito de “hurto automotor”.

Atraco y amenazas

En tanto, un insólito incidente fue protagonizado por el delivery de una aplicación, ya que no tuvo mejor idea que abrir el pedido que le estaba llevando a un cliente y sacarle parte de la mercadería. El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de un edificio e, indignado, el damnificado subió el video a las redes sociales y dijo: “Miren cómo los repartidores se roban los pedidos de los clientes. Lo peor de todo es que no tengo una sola respuesta del soporte”. Luego detalló que el involucrado “se robó medio pedido. Cuando le dije, sacó toda la comida del bolsillo y me la quiso devolver”.

No conforme, el ladrón regresó en dos oportunidades al lugar, pero no con las ­mejores intenciones. “Vino a amenazarme para que no denuncie a la empresa”, completó el perjudicado.

Pese a que el accionar del malviviente fue registrado por una cámara, nada se sabe de él, por lo que no se tomó ninguna medida y continúa trabajando normalmente.