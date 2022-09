Otro raid delictivo en Gonnet, ahora a una cuadra de la comisaría

La inseguridad en todo el partido de La Plata es tan grande que está llegando a niveles históricos. Los ladrones ya ni siquiera se inmutan al cometer robos a metros de comisarías, a sabiendas de que no serán capturados. Así sucedió en las últimas horas, cuando sujetos desconocidos cometieron un golpe que incluyó tres comercios, en Gonnet. Pese a la gravedad del hecho, hasta el cierre de esta edición no había personas aprehendidas.

Fuentes oficiales relataron que los vándalos se acercaron hasta una carnicería, una confitería y una fiambrería emplazadas en 14 y 502, nada menos que a escasos metros de la seccional Decimotercera. Gracias a las cámaras de seguridad se supo que actuaron por lo menos tres ladrones, quienes a las 23:15 del domingo se valieron de piedras para destrozar los cristales y ganar el interior de los locales.

Ni un patrullero

Una vez adentro se dirigieron directamente hacia la línea de las cajas registradoras y se apoderaron todo el efectivo que había. Sin embargo, debieron actuar rápido ya que los vecinos de la zona escucharon los vidrios al ser destrozados y activaron una alarma comunitaria que puso en fuga a los malvivientes.

Voceros de la Fuerza señalaron que, cuando llegaron al lugar, llegaron a ver a los implicados mientras huían, aunque no consiguieron atraparlos. De esta manera, lograron fugarse y todavía nada se sabe de ellos.

El dueño de la confitería contó que le robaron los $600 de cambio que había dejado en la caja, y luego, afirmó: “La semana pasada ocurrió lo mismo en otros tres comercios. Es una locura que suceda esto a una cuadra de la comisaría”. Aseguró que la cámara registró el hecho de manera clara y las imágenes muestran que los cacos no son unos chicos. Aseguró que se quedó toda la noche junto a otro de los comerciantes que sufrieron el atraco, ya que no podían irse debido a que les habían roto los cristales y recién la mañana del lunes iba el vidriero a repararlo. Finalmente, denunció: “Durante toda la madrugada no pasó siquiera un patrullero”, mientras que también se lamentó porque los numerarios de la Policía Científica no peritaron la piedra que se usó.

Otro de los damnificados también volcó su opinión y sentenció: “La comisaría no tiene movilidad, no tiene gente y a los chorros que agarran los liberan porque los fiscales dicen que no tienen lugares en la cárceles”.