Para sustraerle la bicicleta, le apuntaron con un arma a su hijo menor de edad

La región sigue siendo acechada por los ladrones, y los hechos de inseguridad se repiten en todos los rincones. Una de las modalidades predilectas de los malvivientes, que viene creciendo desde hace varias semanas, es el robo a ciclistas. Los asaltos para sustraer bicicletas ocurren tanto en las calles como dentro de las viviendas.



En las últimas horas, una mujer sufrió un violento robo en la vecina localidad de Berisso. Dos sujetos la interceptaron en la vía pública, para robarle la bicicleta en la que circulaba, y le apuntaron con un arma a su pequeño hijo.



El asalto se registró en inmediaciones de la intersección de las calles 81 y 124; pero, por temor a represalias por parte de los malvivientes, los allegados a la damnificada no brindaron la zona exacta en la que se produjo el episodio. Allí, dos adolescentes de aproximadamente 14 años, la encañonaron para sustraerle el rodado y la amenazaron con dispararle a su nene. Sin ningún tipo de estupor a la hora de perpetrar el hecho, ambos sujetos actuaron de manera desmedida y, para intimidar a la víctima, no tuvieron mejor idea que apuntarle con la pistola en la cabeza a su hijo. Sin oponer ningún tipo de resistencia, la mujer decidió entregarles el rodado, y los hampones huyeron rápidamente de la escena sin ser identificados.



Luego del angustiante momento que tuvo que atravesar, la damnificada en colaboración con sus amigos, comenzó una cruzada mediante las redes sociales para pedir ayuda a los vecinos. De esta forma, solicitó que, si alguna persona ve la bicicleta o le ofrecen realizar una transacción para obtenerla, se comuniquen con ellos para poder recuperarla.



En cuanto a los delincuentes, hasta el momento los efectivos policiales no cuentan con demasiados datos sobre su paradero, por lo que continúan prófugos de la justicia.



Por otro lado, la mujer que sufrió el salvaje robo, afortunadamente, salió ilesa y no tuvo demasiadas consecuencias, más allá del temor por haber padecido el asalto.