Perdió el control y terminó incrustado en una conocida fiambrería

Un impactante accidente tuvo lugar en horas de la madrugada, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del rodado y terminó incrustándose contra una conocida fiambrería, y generó un enorme caos.

El hombre de unos 40 años quedó atrapado dentro del vehículo durante varios minutos tras el choque contra el local. La Policía de la Ciudad y bomberos realizaron un operativo para poder retirarlo del vehículo.

Además, se retiró la batería del automóvil para evitar una posible explosión e incendio en la fiambrería. El conductor habría circulado a alta velocidad por avenida Córdoba y perdió el control cuando intentó doblar en la avenida Jorge Newbery, aunque las causas del accidente son motivo de investigación y se conocerán con el resultado de las pericias.

En diálogo con TN, la dueña del local, Eleonora, se quejó de que el gobierno porteño le había hecho sacar pilotes de cemento que protegían el local.

“Nos hicieron sacar los pilotes y acá tenemos las consecuencias. Me gustaría que el jefe de Gobierno se acerque, se aproxime al lugar y que saquen esta bajada, que realmente esta bajada de discapacitados, donde ustedes están parados, no lleva a ninguna parte porque acá no hay senda peatonal”, manifestó la mujer.

“Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto?”, se preguntó y pidió que las autoridades porteñas los dejen volver a colocar el pilote de defensa “para que esto no vuelva a ocurrir”. Según dijo, el local está en una esquina de “mucho tránsito” donde “siempre hay accidentes”.

“Esto la verdad que nos supera. Ya no me salen las palabras. Realmente estoy… estoy shockeada todavía”, sostuvo.

Eleonora, que vive arriba del local, comparó el ruido del impacto con “una explosión”. “Yo dije ¿qué explotó? Algo pasó, no sabíamos qué había pasado. Fue a las cuatro y media de la mañana, más o menos el accidente”, explicó.

Cuando bajaron se encontraron con el local destrozado y vieron al conductor, que estaba consciente. Según dijo “en el prontuario suyo figura que estaba alcoholizado en varias oportunidades. En una de esas con 5.1 de alcoholemia. O sea, la verdad que un inconsciente”.

La mujer dijo que ante la conmoción no se fijó si el conductor tenía “aroma a alcohol” sino “en el desastre que le hizo”.

“Gracias a Dios no había nadie. Si fuera de día mataba un montón de gente. La verdad que es un desastre”, sostuvo.