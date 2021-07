Polémica por un policía que vio un robo en proceso y no intervino

La Justicia platense analiza por estas horas un grave episodio en el cual un agente policial fue testigo de un robo en Altos de San Lorenzo pero resolvió no intervenir pese a su función y su obligación ante la ciudadanía.

Por lo que este multimedio pudo averiguar, los ladrones quisieron ingresar a una casa alrededor de las 5 de la madrugada del miércoles en la zona de 27 y 84.

Un numerario se encontraba a pocos metros de allí, de civil y esperando el colectivo en una parada con el fin de ir hasta su trabajo. El mismo policía narró: “No di la voz de alto por miedo, porque temí por mi vida” y, avergonzado por su accionar y por posibles reprimendas en la Fuerza, prefirió mantener en reserva su identidad.

A raíz de esto, la Justicia estudia lo sucedido para determinar responsabilidades, en un hecho que prácticamente no tiene antecedentes en la ciudad.

Enterados del suceso, los platenses se volcaron en las redes sociales y algunos mostraron su disgusto, mientras que otros entendieron la postura del agente.

“Cuando te superan en cantidad no te podés hacer el héroe. Sí tendría que haber llamado a refuerzos”, dijo uno. Y otro expuso: “Capaz que ni siquiera tenía handy para llamar, pero igual tenemos que darnos cuenta de una vez que la Justicia está de lado del delincuente”. Un tercero, escribió: “El policía no sabe qué hacer en estas situaciones, tiene que pensar en su vida y su familia. Acá la Justicia, o la poca que hay, está en contra de ellos y de nosotros, y a favor de los ladrones”. Por último, uno sentenció: “En su momento, el policía que no procedía se comía un sumario por debilidad moral”.