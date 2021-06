Policía se tiroteó con motochorros

Luego de que este multimedio informara de forma exclusiva en su edición anterior sobre un tiroteo entre un oficial de Policía y cinco motochorros, ahora se conocieron detalles del caso, que dejó como saldo dos ladrones detenidos y uno de ellos herido.



Todo comenzó durante horas de la noche, cuando minutos antes de las 21 un grupo de cinco delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas abordaron a un joven de 27 años que caminaba por la zona de 25 y 518. Apuntándole con un arma, lo amenazaron para que les entregara todas sus pertenencias.



Sin mucha alternativa, ya que estaba rodeado y no había nadie para ayudarlo, el damnificado accedió a las demandas de los maleantes y les dio todo lo que tenía consigo. Tras esto, los sujetos emprendieron la fuga, pero continuaron con su afán delictivo y a las pocas calles encontraron una nueva víctima, aunque el desenlace iba a ser sangriento.



A toda velocidad, los malhechores llegaron hasta la zona de 12 y 526, donde divisaron a un hombre que iba en moto. De inmediato lo rodearon y, a punta de pistola, quisieron apoderarse de sus pertenencias. No obstante el hombre, que era un policía que estaba franco de servicio, logró repeler el ataque.



Voceros indicaron que el damnificado se encontraba frente a un supermercado con la finalidad de retirar alimentos, cuando fue abordado por los cinco sujetos. Tres de ellos descendieron de los vehículos y lo intimidaron con un arma de fuego, tras lo cual le quitaron su Yamaha SZ 25 color azul.



En ese instante, uno de los malvivientes la tomó e intentó fugarse con esta. En estas circunstancias, otro de los malvivientes que se disponía a subir a la motocicleta de la víctima, lo apuntó nuevamente con el arma de fuego.



Entonces, el hombre se dio a conocer como efectivo policial y repelió la agresión efectuando ocho disparos con su arma reglamentaria, poniéndolos en fuga. Advirtió después que posiblemente alguno de ellos resultó herido, ya que había rastros hemáticos en el lugar.



Posteriormente, un llamado al 911 dio aviso a la Policía del ingreso de un individuo al hospital Gutiérrez, con un balazo en la pierna izquierda. Fue así que un grupo de uniformados fue hasta el nosocomio y, tras constatar que se trataba del mismo hampón, se procedió a su detención. Cabe mencionar que se trataba de un menor de 16 años y que un cómplice, que tenía pedido de captura por otro hecho, también fue detenido. No obstante, los involucrados restantes siguen prófugos.