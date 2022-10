Postergaron el juicio de Emilia Uscamayta: "La fiscal busca que el pedido de Justicia pierda fuerza"

Luego de 82 meses, este 25 de octubre iba a comenzar el juicio por la muerte Emilia Uscamayta Curi, la joven estudiante de Periodismo y Comunicación Social que se ahogó en la pileta de una fiesta clandestina el 1° de enero del 2016 en una quinta que no contaba con las medidas de seguridad, guardavidas, ambulancias y las habilitaciones correspondientes. Por el hecho quedaron acusado por homicidio simple con dolo eventual los cuatro organizadores del evento (Carlos Bellone, Raúl "Peque" García, Gastón Haramboure y Santiago Piedrabuena), y por incumplimiento de los deberes de funcionario público Daniel Piqué, ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata.

Sin embargo, luego de que este lunes y martes se celebrara una pre audiencia pedida por la defensa, la fiscal Gabriela Riveros decidió postergar el juicio ante el pedido de los abogados defensores se sumar una nueva prueba. Según contó a Diario Hoy el abogado de la familia Uscamayta, Adrián Rodríguez Antinao, se trata de una pericias médica pero no sabe de que tipo.

“Puede ser legítimo el pedido pero también una estrategia en desmedro de realizar el juicio, si todo esto depende de esa cuestión podría nunca haber juicio porque siempre se podría ofrecer un nuevo elemento de prueba y así estirando en el tiempo”, explicó el letrado. Y agregó: “Hay muchas cuestiones que no se tuvieron en cuenta para esta decisión pero no importa, hay que jugar como viene”.

Por otro lado, el abogado acotó: “Esta audiencia nos sirvió para saber cómo estamos, cuál va a hacer la postura de los jueces y abogados defensores, lo único que queda es prepararse para contrarrestar todo ese poder en contra que tenemos, incluso de la fiscal cuya postura es hacer perder fuerza a nuestras pretensiones“.

Desde la Asamblea Justicia por Emilia Uscamayta Curi, informaron que la fiscal también rechazó la recusación contra la misma en donde se fundamentaba la ausencia de contacto de la fiscal con el particular damnificado, en este caso la familia y sus abogados, a pocas semanas del inicio del juicio.

Además, "amenazó a la familia Uscamayta Curi con iniciar acciones legales si se la seguía injuriando en los medios de comunicación. No nos van a callar y no vamos a bajar los brazos. No vamos a parar hasta que sea justicia”, continuaron en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.