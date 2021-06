Prendieron fuego el auto de una peluquera en 517 bis y 117

En las calles 517 bis y 117 del barrio el Nuevo Mercadito de la ciudad de La Plata, le prendieron fuego el auto a una peluquera de la zona. El lamentable hecho ocurrió en la madrugada del último domingo.

“Estaba mirando una película con mi familia, sábado a la noche, me avisó un vecino a los gritos, me asomé al pasillo, yo tenía las cortinas cerradas, vi el resplandor naranja y dije me ‘incendiaron el auto’”, comentó Bárbara.

“Estaba acá porque me lo prestó mi papá, siempre lo estaciono acá y jamás tuve un problema con nadie. Antes de que se rompiera, porque se había roto el embrague, tengo los repuestos que los habíamos comprado hace una semana, lo usábamos para repartir pañales y elementos de higiene”, amplió la entrevistada.

“Es un Chevrolet Aveo”, confirmó la víctima de esta situación. “Ahora está viniendo mi papá y vamos a ir a hacer la denuncia a la Comisaría Sexta. No se vio nada, las cámaras del mercado supuestamente miran para acá y tienen un largo alcance. Tenía seguro, pero solamente contra terceros”, concluyó.