“Quieren estigmatizarnos, solo teníamos folletos y banderas”, señalan desde la Uocra tras los incidentes en Ensenada

Luego de los incidentes ocurridos en la central termoeléctrica de Ensenada, en la que resultaron heridos varios trabajadores de la construcción, ayer se realizaron una serie de allanamientos. Pero desde la Uocra señalaron que hubo irregularidades en los procedimientos, ya que las órdenes “no tenían ni nombre ni apellido” y aseguran que se busca “estigmatizar a un sector” por lo sucedido.



Un vocero del gremio afirmó: “Nos vienen a buscar a nosotros que no tenemos nada que ver. Deben querer favorecer a un sector que quiere sacar un beneficio, sino no entiendo por qué allanan a una parte y no a la otra; nosotros teníamos panfletos, ellos tenían armas”.



Asimismo, aseguró que varios trabajadores son “amenazados para que se pasen de gremio” y que ese fue el motivo por el que habían ido a la central. “Era un apoyo a los compañeros que se sienten hostigados todos los días. Fuimos a la termoeléctrica y les entregamos folletos a todos en mano, sin tener problema”.



“Pasaron los minutos y se juntaron en la rampa un grupo bastante grande de esta gente, que lo representa Sitraic, y fue ahí cuando comenzaron las agresiones. Nosotros solo nos defendimos”, agregó.



A su vez, volvió a señalar que hay una tendencia para perjudicar a gente de Uocra. “Los allanamientos siempre estuvieron de un solo lado, ninguno es un delincuente ni un malandra. Vamos a la obra a manifestarnos y esta gente salió con cuchillos y armas de fuego”, sostuvo, y volvió a señalar que las órdenes de registro no tenían nombre ni apellido, algo que no es normal a la hora de realizar un procedimiento.



“Hay una discriminación de parte de un aparato que no sabemos hacia dónde apunta, porque los trabajadores constructores estamos sin laburo. Es muy confuso todo, quisiera tener la explicación”, concluyó.