Quisieron sobornar a los agentes cuando desalojaban una fiesta clandestina

Durante la madrugada de ayer se clausuró y desalojó una fiesta clandestina en City Bell donde estaban reunidas más de 1.000 personas, en el marco de los operativos de control llevados adelante durante las fiestas de Navidad.

Los agentes de Control Ciudadano se dirigieron al lugar ubicado en calle 152 y 458 y, en el momento en que pretendían realizar la inspección, los organizadores del evento buscaron negar el ingreso e intentaron coimearlos con una suma de dinero que alcanzaba los 50.000 pesos.

“El evento no estaba habilitado y no se cumplían con las mínimas condiciones de higiene y seguridad queridas”, indicaron voceros. Según se informó, ninguno de los asistentes a la fiesta usaba barbijo y tampoco se respetaba el distanciamiento social. Al mismo tiempo que se estaba efectuando en una casa quinta, lo cual no está autorizado por ordenanzas municipales.

Tras realizar la contravención correspondiente, se logró desalojar a los concurrentes a la fiesta, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente. Cabe recordar que la sanción económica para quienes organizan fiestas clandestinas puede alcanzar los 2 millones de pesos.