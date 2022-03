Reclamaron por la detención de un acusado de haber violado a una nena

Familiares, vecinos y amigos de una nena de 8 años se hicieron presentes frente a las fiscalías de calle 7 entre 56 y 57 para reclamar la detención de Mario Servin (40), a quien acusan de haber violado a la menor en el barrio Melchor Romero de La Plata.

“Fuimos a la fiscalía a reclamar que aceleren la Cámara Gesell, pero no hemos tenido respuesta. Nos dijo la fiscal que nos iba a atender, pero resulta que cuando entramos nos atendió su secretario. Dicen que aún no llegó el informe de la perito, cosa que es muy raro porque cuando llevamos a la nena al examen nos dijo que al otro día mandaba el informe, y eso sucedió ya hace más de una semana”, le dijo a Trama Urbana Claudia, abuela de la menor.

En este sentido, la mujer agregó que según los empleados de la Fiscalía n°15, a cargo de Cecilia Corfield, allí “aún no llegó el informe. Lo que nos dicen es que tenemos que estar tranquilos, que no haya quilombos porque si no entorpecemos la investigación. Nosotros no vamos a dejar de reclamar justicia”.

“Lo que queremos es la detención y prisión preventiva para ese delincuente. Es una burla realmente, porque vivimos en el mismo barrio que él, que anda suelto como si nada, y a la criatura la tenemos que tener adentro. Hoy arrancan las clases y para ella va a ser muy difícil todo esto”, comentó la abuela de la niña.

En este sentido, Claudia especificó: “Los tiempos de la Justicia no son los mismos que los nuestros, eso queremos que la fiscal entienda. Queremos ver al acusado preso lo antes posible. Él está libre y hay muchas niñas en peligro. Estamos con mucha impotencia y bronca, porque lamentablemente en la Argentina tenemos este tipo de leyes, y necesitamos que sean modificadas, porque somos muy castigadas las mujeres y las criaturas”.

Adelantó que irán a la Asesoría Pericial de La Plata para saber qué pasó con el informe que debía ser enviado por la perito a la Fiscalía, y que no permite el avance de la investigación. “Le dejamos claro a la fiscal que no nos vamos a quedar quietos, lo que necesitamos es justicia”, aseguró la abuela de la nena.