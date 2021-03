Robaron $180.000 de un barrio privado en Ruta 2

Un grupo de cinco delincuentes armados asaltó una vivienda de un barrio cerrado ubicada en la zona del kilómetro 72 de Ruta 2 y se llevaron una importante suma de dinero, al igual que otros objetos de valor. Por el momento, los implicados continúan prófugos.

Según precisaron voceros oficiales a Trama Urbana, el hecho sucedió durante horas de la madrugada, aproximadamente cerca de las 2, cuando los damnificados descansaban en el interior de su vivienda. Sin embargo, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida cuando los maleantes irrumpieron en el interior.

Tras forzar la puerta de entrada, los malhechores sorprendieron primero a la empleada doméstica, a quien redujeron a base de amenazas. Luego se dirigieron hacia las habitaciones de los propietarios e hicieron lo mismo con ellos. Cabe mencionar que la familia que reside allí está compuesta por una pareja y una menor de edad.



Bajo intimidación de arma de fuego, los hampones, que vestían ropas oscuras, guantes y barbijos, llevaron a todos hasta un rincón de la propiedad y los ataron de pies y manos con precintos. Una vez con la situación controlada, comenzaron a recorrer el inmueble, apoderándose de todo lo que encontraban.



De esta manera, y tras varios minutos de extrema tensión, los individuos dieron con el lugar en donde la familia guardaba sus ahorros, apoderándose de esta manera de un total de 180.000 pesos en efectivo. Sin embargo, lejos estaba de terminar la pesadilla para las víctimas, ya que a los ladrones no les pareció suficiente botín y siguieron recorriendo el interior.



Así, se hicieron con una gran cantidad de objetos de valor y fue entonces cuando finalmente desistieron y decidieron emprender la huida, cargando todos los elementos en un vehículo y dándose a la fuga a toda velocidad con rumbo desconocido.



Ya sin la presencia de sus captores, los damnificados lograron liberarse y dieron aviso al 911, por lo que un grupo de efectivos y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar. Tras una rápida inspección, se constató que no habían sufrido heridas graves y que sus vidas no corrían peligro. De igual forma, realizaron un operativo cerrojo por las inmediaciones, aunque no pudieron dar con los implicados.



“Los sospechosos estuvieron casi dos horas en el lugar, escapando cerca de las 4 de la madrugada”, dijo un vocero consultado. El hecho fue caratulado como “robo calificado”, tomando intervención la Sub DDI Brandsen y la Unidad Funcional de Instrucción en turno.