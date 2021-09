Robaron una escuela de Los Hornos y se llevaron hasta los tanques de agua

Una nueva institución educativa de nuestra ciudad se convirtió en el blanco de los delincuentes. En este caso, la EP n° 72 de la localidad de Los Hornos, que sufrió el ataque por parte de desconocidos que aprovecharon la ausencia de la comunidad durante el fin de semana, causaron destrozos y se llevaron hasta los tanques de agua.

El lamentable episodio tuvo lugar en el colegio ubicado sobre la avenida 137 a la altura de la calle 86, donde funcionan un primario, un secundario y un jardín. Todos los estudiantes que asisten allí se quedaron sin poder asistir a las clases, ya que las autoridades se vieron obligadas a suspender la jornada ante la falta de agua en todo el edificio.

Cuando los directivos llegaron al establecimiento durante la mañana de ayer, se percataron de que nuevamente habían sido víctimas de un robo, como ya había ocurrido en otras situaciones. En lo que va de la pandemia, como los alumnos no estaban en las aulas, los malvivientes se dedicaron a cometer este tipo de ilícitos y en el último año y medio ya son 20 los hechos de esta índole.

En esta oportunidad, se cree que los ladrones actuaron durante el fin de semana y entraron sin levantar sospechas, causando destrozos de todo tipo. Luego de varios minutos, se alzaron con los tanques de agua y gran parte de la cañería, por lo que no se sabe cuánto tiempo demorarán en realizar las reparaciones correspondientes para que los chicos puedan volver a la escuela.

Gabriela, la mamá de uno de los estudiantes que asisten a dicha institución, le comentó a diario Hoy: “Nos encontramos con esta noticia de que no tenían clases y ya van teniendo más de 20 robos durante este año. Todavía no tuvimos ninguna respuesta y estamos esperando una solución, porque, la verdad, estamos muy cansados y no tenemos seguridad”.

En este mismo sentido, destacó que “los más perjudicados son los chicos”, a la vez que pidió por la posibilidad de poner un sereno que pueda vigilar el edificio durante las noches y así evitar que se repitan estas situaciones.