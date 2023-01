"Robaruedas" vuelven a atacar a metros de La Catedral y provocaron daños en varios vehículos

Durante las últimas horas, se conoció un nuevo hecho de inseguridad que involucra a delincuentes que se dedican al robo de neumáticos, esta vez, en 48, entre 17 y 18.

Vecinos indignados reportaron en Diario Hoy un nuevo robo en el que uno de esos autos sufrió el segundo en menos de dos meses. Realmente preocupante.

De acuerdo a lo que informaron, son cuatro los vehículos damnificados en el barrio y buscan alguna respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad del gobierno local.

Al no encontrar respuestas en la Policía, afirman que ya no saben que hacer ante los reiterados delitos, y sin dudas esto significa una gran pérdida no solo económica sino también de movilidad para poder transportarse a sus trabajos, entre otros motivos.

Cabe destacar que este tipo de robos parecen no cesar y desde el Municipio no ha habido respuesta ante esta problemática, que a su vez tampoco tiene detenidos.