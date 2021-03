Robos y más de 10 tiros en el predio del hospital de Romero: “Es muy grave lo que está pasando”

Enfermeros y médicos del hospital Alejandro Korn de Melchor Romero se encuentran profundamente preocupados por la ola de robos que se están repitiendo en las instalaciones del predio ubicado en 520 y 175, ya que los últimos incluyeron tiros y, desde luego, no hay ninguna detención por parte de las autoridades.



El pasado viernes, delincuentes entraron a robar al depósito de una sala, de la que se apoderaron medicación, ropa, cigarrillos y otros elementos de valor. Los pacientes allí internados le avisaron al personal que trabaja que habían escuchado ruidos y los empleados, al salir a ver, vieron a dos jóvenes con mochilas. Les preguntaron qué hacían y “uno sacó un arma y disparó al aire”, de acuerdo a una de las personas que cumplen funciones laborales allí. La misma agregó que “fue la Policía y luego los de mantenimiento (del nosocomio) ataron la puerta con alambres”.



Sin embargo, la historia tendría por el momento un capítulo más, ya que anteayer se hicieron presentes nuevamente los hampones, aunque ahora un grupo más grande que se adueñó de “más medicación y más ropa, entre otras cosas”. Temerosos, en esta oportunidad los enfermeros no se asomaron y le avisaron a vigilancia, y poco después llegaron los agentes de la fuerza. Ellos sí “corrieron a los ladrones y se oyeron por lo menos 10 detonaciones, siempre en el predio” del centro de salud.



Cansados, los profesionales relataron que “es muy grave lo que está pasando, el hospital es tierra de nadie. ¿Hasta cuándo vamos a naturalizar la situación, hasta que haya un muerto, trabajador o paciente?”.



Euros, dólares y pesos



Una familia de Los Hornos sufrió la implacable delincuencia cuando malhechores ganaron el interior de su casa cuando en la misma no había nadie. No conformes con el cuantioso botín en efectivo, los asaltantes se llevaron diversos objetos de valor.



El suceso se materializó en un domicilio de 60 entre 132 y 133, cuando los cacos aprovecharon que la finca estaba vacía y la desvalijaron. “Encontraron dólares, euros y pesos”, admitió una fuente, aunque no especificó el monto. Además, se apoderaron de elementos electrónicos, cuatro televisores smart, un celular Apple y, como si fuera poco, un Volkswagen Vento modelo 2017. “Para sacar el coche y cargar todo lo sustraído, dañaron el portón del garaje”, amplió el portavoz, que se mostró sorprendido en que ningún vecino advirtiera el suceso.



Los agentes de la comisaría Tercera revisan cámaras de seguridad, ya que el hecho quedó registrado.