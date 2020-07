Rompió la perimetral, fue a la casa de su ex y se acostó a dormir

Un grave suceso, que no terminó en algo peor pero bien pudo haberlo hecho, marcó a las leguas la falta de prevención y control de las restricciones perimetrales. Un hombre, que no podía acercarse a su pareja ya que está denunciado por violencia de género, quebró la medida, se dirigió a la casa de su exnovia y no solo ganó el interior sin su permiso, sino que se quedó a dormir. Ocurrió durante la madrugada de ayer en un domicilio de Melchor Romero y el implicado terminó demorado.

Desde la fuerza indicaron que el masculino, de 33 años, se apersonó a la vivienda de su ex, de 29, emplazada en 163 y 529, pese a que regía sobre su persona un impedimento legal para hacerlo. Una vez adentro, se acostó a dormir, al parecer sin discutir ni agredir a la dueña del lugar.

Sin embargo, ella, atemorizada, se comunicó de inmediato con el 911 y poco después se hicieron presentes agentes de la comisaría Decimocuarta, con jurisdicción en la zona. “La víctima refirió que estaba en peligro y realmente temía por su vida. Había denunciado al causante por lesiones en el marco de violencia de género”, contó un vocero.

Ante los numerarios, ella les enseñó un oficio dictado por el Tribunal de Familia N° 6 de La Plata, en el que se establecía que la expareja tenía que mantenerse a más de 200 metros de la residencia de la denunciante, medida que desobedeció.

Al ingresar al hogar, los uniformados descubrieron, efectivamente, al hombre descansando en una de las habitaciones, por lo que lo despertaron y lo trasladaron en calidad de demorado hasta la seccional.