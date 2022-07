Roxana Carabajal denunció la desaparición de su hija y el principal sospechoso es el padre

La folclorista Roxana Carabajal, sobrina de Peteco, denunció que no conoce el paradero de su hija de 9 años desde el pasado viernes 8 de julio. Todo apunta al padre de la menor como principal sospechoso.

“Es la primera vez que voy a hablar en público. Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien. Es un momento muy angustiante”, dijo la cantante ante medios locales.

Según indicó la mujer, desde la madrugada del viernes que no sabe nada de la niña ni de su padre Gonzalo y explicó: “Compartíamos la tenencia. Yo en Córdoba y él en Carcarañá (Santa Fe). Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia”.

“Me tocaba ir a buscar a Eva. Cuando llegué ya se había ido con el papá. Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar”, relató la madre de la niña.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MAP) lanzaron un pedido de colaboración en la búsqueda junto a una imagen del hombre y la nena.

“Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor”, enfatizó.

Por último Roxana Carabajal afirmó que los familiares de Gonzalo Koller tampoco pudieron comunicarse con él.