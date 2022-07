Encontraron la moto robada en la ciudad que fue utilizada en un video de trap

En las últimas horas, luego de una serie de operativos en la zona del barrio Altos de San Lorenzo, encontraron la moto sumamente buscada en nuestra ciudad, que había sido robada a fines de mayo y apareció en un video musical.

Todo sucedió en las inmediaciones de 16 y 85, cuando dos efectivos divisaron a una persona que conducía la moto BMW GS 310. En esos instantes, comenzó una persecución que concluyó a escasas cuadras, dado que la persona dejó la moto y continuó su fuga a pie sin poder ser alcanzado.

Pese a ser una moto exclusiva, no se tuvo novedad del vehículo robado hasta hace una semana que apareció en el videoclip de un cantante de trap. El videoclip se grabó en su barrio y, según afirmó, unos jóvenes que estaban ahí y que no logró identificar le ofrecieron la moto para que saliera en el video. Dijo además que ese día hacía frío y quienes se encontraban allí usaban cuellos que le tapaban parte del rostro por lo que cree que no podría identificarlos.

Acerca del robo, la víctima es una persona que reside en un edificio de 58 entre 2 y 3. Dos malvivientes lograron forzar la entrada de un edificio y se llevaron una moto de alta cilindrada. Lo llamativo, es que lograron encenderla haciendo un puente.

En las imágenes captadas por las cámara de seguridad, se ve a dos sospechosos que ingresaron al inmueble forzando la entrada principal. Luego se dirigieron al garage. Allí se hicieron con una moto de alta cilindrada. Lo curioso es que lograron hacerla arrancar pese a no tener la llave, probablemente con un puenteo.