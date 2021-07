Salvaje robo en la pizzería de Tolosa: los detalles del brutal episodio de inseguridad

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del bestial y despiadado robo perpetrado por dos ladrones en una pizzería de Tolosa, que terminó con un hombre herido y fue informado de manera exclusiva por este diario en su edición anterior.

Tal como Trama Urbana adelantó, el brutal incidente de inseguridad, otro más en las castigadas calles platenses, tuvo lugar el pasado jueves en la pizzería Nativo ubicada en la calle 530 entre 11 y 12, alrededor de las 22.30. Los hampones aprovecharon el momento exacto para llevar adelante sus fechorías, ya que ganaron el interior del comercio cuando se retiraba un cliente. Una vez adentro, y lejos de mostrarse como posibles compradores, extrajeron armas de fuego y encañonaron sin pérdida de tiempo al cajero. Bajo gritos y amenazas, exigieron el dinero de la recaudación y no dudaron en esgrimir una violencia desmedida, ya que tenían la situación dominada.

Disparos

Así, apuntaron con las pistolas también a un repartidor, a dos cocineros y a Mario, el dueño del boliche. A él, a su vez, le aplicaron una serie de culatazos en la cabeza, abriéndole un corte que lo llevó a caerse al piso y empezar a perder una gran cantidad de sangre. “No sé por qué me golpeó si en ningún momento me resistí”, se lamentó el damnificado, quien añadió que debido a la inseguridad trabajan desde hace un tiempo ya con la reja cerrada, para evitar este tipo de situaciones. “Solo dejamos pasar a los clientes conocidos, pero ahora vamos a tener que atender a todos desde afuera”, aceptó.

En total, los cacos se apoderaron de más de $30.000, sumando el dinero en efectivo con los celulares que allí había y también se llevaron. Claro que el momento más crítico, pese a todo lo ya vivido, estaba por llegar, ya que antes de irse, mientras enfilaban hacia la puerta, uno de los intrusos no dudó en apretar tres veces el gatillo de su arma. Por suerte, y por causas desconocidas, los proyectiles no salieron, si no, todo pudo haberse convertido en una verdadera tragedia. En tanto, durante el asalto siempre hubo a mano (tanto de los delincuentes como de las víctimas) una cuchilla de grandes dimensiones, que si era manipulada por alguna de las partes también pudo haber ayudado a que se desatara una desgracia.

Mario aseveró que es la primera vez que les roban desde la inauguración del local, hace ya tres años. De los implicados, dijo que tendrían entre 25 y 30 años pero pese a que el incidente quedó registrado en una cámara de seguridad, y en las imágenes se ve de manera nítida a los implicados, la Policía todavía no logró dar con ninguno de ellos.

Se abrió una causa penal en la UFI número 9 de Autores Ignorados por el delito de “robo calificado y lesiones”.

Los vecinos del barrio, indignados, dijeron: “Otra vez lo mismo, la misma zona. Tolosa y Ringuelet están tremendos”; “Los policías brillan por su ausencia, porque por la avenida 520 no pasa ni uno”; “La comisaría Sexta es cómplice, los ladrones se manejan como quieren, tienen la seguridad de que no los van a agarrar”; “La Policía nunca los encuentra porque están arreglados seguro, y los patrulleros están sin nafta”.