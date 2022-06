San Luis: quiso entrar a la casa de su ex por la chimenea y quedó atrapado

Un joven de 25 años quedó atrapado cuando intentó ingresar a la casa de su ex por la chimenea. El hecho ocurrió en San Luis donde el joven quedó atrapado por varias horas.

Los bomberos y la policía debieron destruir la estructura para poder sacarlo, posteriormente fue trasladado a un centro de salud.

Según recogieron medios locales, el implicado no tenía ninguna orden de restricción que le impidiera acercarse a su ex, es por eso que no se entiende por qué quiso ingresar por ahí.

“Con colaboración de efectivos de la Comisaría 1° y del Comando Radioeléctrico, Bomberos del Cuartel Central rescataron a un hombre que quiso ingresar a la vivienda de su expareja por la chimenea, donde quedó atascado”, dijo el vocero policial.