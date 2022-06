Video: La inseguridad impacta en los alumnos de Los Hornos

La inseguridad en la ciudad cada vez es más evidente. Los Hornos es uno de los focos preferidos por los malvivientes para llevar a cabo sus actos delictivos. Denuncian que en una manzana del barrio, en 62 y 63 entre 139 y 140, una pandilla de menores hostiga a los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°3. Además son víctimas de estos hechos los padres de un Jardín de Infantes y los estudiantes de un colegio comercial, todos de la misma zona. A base de violentas golpizas y robando lo que pueden, estos delincuentes mantienen esta zona de Los Hornos en vilo.

La Comisaría Tercera, que se encuentra a pocas cuadras del lugar en cuestión, ha presentado algunas irregularidades a la hora de tomar denuncias de los afectados por la ola de crimen y violencia. En las redes sociales hay múltiples denuncias y descargos de adultos que se acercan a la comisaría y se encuentran con la imposibilidad de realizar una denuncia. Son evadidos por la propia policía que encuentra excusas para no tomar las declaraciones de las víctimas de la inseguridad.

Una madre relata que llevó a su hijo golpeado luego de que lo asaltaran y no quisieron tomar la denuncia porque no había una pericia médica. Otros padres aclaran que quisieron llamar la atención de un hecho de violencia del que fueron testigos pero la policía explicó que sin los datos de la víctima no se puede realizar una denuncia.

Existe una teoría de que la banda criminal integrada por menores está compuesta por estudiantes de alguna de las escuelas de esa zona. De ser así la investigación tendrá que coordinar autoridades municipales y provinciales de la educación para llevar adelante medidas responsables.

Es un hecho de que la inseguridad empieza a golpear cada vez más cerca de casa, entre la impotencia de los padres y la preocupación de los estudiantes, los criminales siguen apoderándose de las calles.