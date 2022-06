Juicio a Puig: las presuntas víctimas ratificaron los abusos que habrían padecido

En el marco del juicio oral que el Tribunal Oral en lo Criminal n°1 de La Plata le sigue a Lucas Manuel Puig, como adelantó diario Hoy declararon las presuntas víctimas de abuso sexual agravado por parte del profesor de música, hechos que habrían ocurrido hace 12 años en el jardín de infantes del Colegio San Benjamín de Los Hornos.

Esto fue confirmado por fuentes judiciales a este multimedio, aunque no trascendieron los detalles de los testimonios. Las declaraciones fueron realizadas sin la presencia de la prensa ni del imputado, para resguardar la intimidad y la integridad de los menores, quienes hoy tienen 16 años de edad.

Previo a esas testificaciones, el perito psicólogo Eduardo Maimone explicó la conclusión a la que llegó en su informe, luego de los exámenes que les realizaron a media mañana con la presencia del profesional ofrecido por la defensa. En el mismo decía que los chicos estaban en condiciones de declarar ante el Tribunal.

Cambio de conducta

Antes del testimonio de los adolescentes, que al momento de la denuncia tenían 3 y 4 años respectivamente, declaró la madre de una nena que en 2010 asistía al mismo jardín de infantes. La misma refirió que se enteró por un noticiero de lo que ocurría, tras lo cual despertó a su marido para ir a retirar de la unidad académica a su hija.

Ante la consulta del fiscal Martín Chiorazzi sobre si la niña cambió su conducta, la mujer contestó que la nena “había empezado a hacer pis en la cama, se despertaba llorando en la cama y pedía ser bañada constantemente. Todo el mundo me decía que eso era porque había tenido un hermano. La llevé a la psicóloga y me dijo que mi hija no había sido abusada”, aclaró.

La niña “sí participó de los juegos, uno era de un chancho”, contó la testigo. La misma agregó que su hija le comentó que “Lucas se iba a cada ratito a su casa” y que, a veces, los dos niños presuntamente abusados se quedaban afuera del aula llorando. A raíz de lo ocurrido, la madre de la menor cambió de jardín a su hija ya que ella y su familia se habían mudado a Lomas de Zamora, donde la nena se adaptó bien y dejó de mojar la cama.

Según la investigación de la fiscal Virginia Bravo, dos niños fueron víctimas de corrupción de menores agravada entre fines del 2009 y principios del 2010 en la institución mencionada. Los abogados defensores de Puig son Gastón Nicocia, Daniel Apaz y Adrián Fernández Koenig, en tanto, los particulares damnificados están representados por Flavio Gliemmo, Marcelo Botindari, Martín Bolpe y Julio Beley.