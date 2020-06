Este miércoles se confirmaron las dos primeras muertes por coronavirus en Villa Azul, barrio ubicado entre el partido de Quilmes y Avellaneda. Hasta el momento, se han registrado 276 casos de COVID-19 en la zona.

Uno de los pacientes tenía 69 años y padecía diabetes e hipertensión, según informó el diario Clarín. Se encontraba internado en el Hospital Fiorito de Avellaneda. En cuanto al otro fallecido, tenía 77 años y sufría de hepatopatía crónica.

Allí viven alrededor de 4.000 personas y se está llevando a cabo el plan DetectAr con el objetivo de que el número de contagios de coronavirus descienda lo más pronto posible.

En el reporte vespertino de la jornada del martes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 488 casos en el territorio bonaerense y el total de infectados ascendió a 6.144.

Esta tarde, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, aseguró que si el ritmo de contagios continúa como hasta ahora “los hospitales bonaerenses podrían colapsar a medidos del mes de julio”. Por eso, sostuvo que la flexibilización de las actividades deber ser muy “cautelosa”.

“Hay que tomarlo como una unidad epidemiológica. Para nosotros, no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación y que no se pueda controlar. No estamos haciendo las cosas bien si lanzamos más circulación y después no sabemos a dónde va”, aseguró.