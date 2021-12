Se conocieron detalles del brutal ataque de un hombre a la pareja de su ex

El hecho protagonizado por un sujeto de 41 años a pocas cuadras del centro platense, que fuera de sí agredió salvajemente a la actual pareja de su ex, generó conmoción en la región. En las últimas horas se conocieron más detalles del episodio que terminó con el agresor detenido y la puerta del automóvil de la víctima totalmente destrozada.

La violenta situación se originó en la zona de las calles 32 y 22, cuando el acusado vio a su exnovia acompañada por otro chico y tras perder los estribos decidió perseguirlo para golpearlo. En un primer intento, el implicado se acercó a su camioneta Fiat Fiorino y el damnificado logró escapar de la escena, acelerando a toda velocidad, sin contar que iba a ir tras él.

Pocos minutos después volvieron a cruzarse a menos de 50 metros y casi en la puerta de la comisaría Segunda, ubicada en Barrio Norte. Allí, la víctima dejó abandonado su vehículo en la esquina y corrió hacia el interior de la dependencia para buscar refugio, mientras que lejos de deponer su actitud hostil, el agresor le rompió la ventanilla y arrancó parte de la puerta.

Tras ello, el hombre se escapó, aunque toda la escena había quedado filmada por un individuo que se movilizaba en una motocicleta y pudo captar toda la situación. De todos modos, el violento fue aprehendido por los efectivos policiales, trasladado a la dependencia y quedó a disposición de la UFI n° 6 del Departamento Judicial de La Plata bajo la carátula “daños y lesiones”.

Se conocieron más detalles del salvaje episodio

De acuerdo a la investigación preliminar encarada por los oficiales, la locura se desató cuando el implicado apareció en el lugar de trabajo de su expareja y allí la vio en el interior de un auto acompañada de otro hombre. En ese marco, en las últimas horas se conocieron más detalles acerca de la feroz reacción del acusado y la relación que mantenía anteriormente con la chica.

De acuerdo a lo que señaló Nancy, “cuando nos separamos, hace ya un año, me dijo que vuelva con él, que lo perdone, que era el amor de su vida. Pasaba el tiempo y se dio cuenta de que basta, que no quería estar más con él y empezó a enceguecerse con si estuviera con alguien. Tenía sospechas, conjeturas. Empezó a buscar y buscar, hasta que encontró”.

Sobre cómo comenzó el ataque, manifestó: “Nos vio llegar juntos y ahí se desató todo. Yo estaba en la camioneta de él y lo despedí para bajarme a mi trabajo. No termino de bajar que mi ex abrió la puerta y se la agarró con él. Yo ya en la calle, gritaba que era mi ex y era violento y los vecinos entonces me resguardaron, él se alejó y fue a la comisaría”.

Luego, su pareja regresó a su lugar de trabajo para devolverle la cartera y ahí volvieron a cruzar con el agresor, que finalmente fue detenido.

Por otro lado, aseveró: “Mientras estuve con él, no era relación violenta, pero después te vas dando cuenta que sí”, a la vez que afirmó que está tramitando una perimetral por temor a nuevas represalias.