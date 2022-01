Se fueron de vacaciones y les desvalijaron la casa

Lo que se supone tiene que ser un momento de tranquilidad y armonía, como son las vacaciones, puede terminar convirtiéndose en una verdadera pesadilla debido a la creciente inseguridad en la región. Eso fue lo que le ocurrió a una familia de la localidad de Tolosa, cuya casa fue desvalijada por desconocidos.

El hecho sucedió en la zona de 121 y 527, cuando los vecinos de los damnificados llamaron de urgencia a los dueños de casa luego de que vieran aun grupo de individuos meterse en su propiedad. Desesperados, tuvieron que volver de inmediato de su descanso, solo para encontrarse con la dura realidad.

Es que durante su ausencia, un número no identificado de delincuentes se metió en su hogar y, aprovechando que no había nadie, se apoderó de todos los objetos de valor que encontró. El interior de la casa quedó todo revuelto y no había rastro de los autores del hecho, quienes permanecían prófugos al cierre de esta edición.

Cabe mencionar que, según aseguran los frentistas, en cuanto notaron la presencia de los hampones activaron la alarma vecinal, pero no sirvió de mucho ya que lograron escapar con el botín en su poder.

Asimismo, trascendió que los implicados podrían ser de la zona, aunque por el momento no han podido ser identificados.

Lamentablemente no es el primer episodio de estas características que hay en la región: como bien informó diario Hoy en su edición anterior, una familia del centro platense fue víctima de un hecho similar, cuando delincuentes ingresaron en su casa de 9 y 42.

Aquí también aprovecharon que los moradores estaban de vacaciones. De esta manera, los maleantes destrozaron las cajas fuertes y se llevaron una suma importante suma de dinero, la cual estaba repartida entre pesos, euros y dólares.

Asimismo, también se hicieron con joyas de oro, varias herramientas, una motocicleta y tres televisores. Si bien se están analizando las cámaras de seguridad de las inmediaciones, al momento no hay detenidos.