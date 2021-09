Se incendió un auto mientras el conductor manejaba

Esta mañana se vio interrumpida la tranquilidad en Los Hornos, en primer orden por la muerte de un hombre que se habría arrojado debajo de un camión mientras transitaba, y luego por el incendio de un auto.

Este segundo hecho ocurrió en 149 y 59, donde el vehículo con GNC no explotó de milagro. Sobre este hecho, hablamos con el dueño del auto en exclusiva con la Red 92 y Diario Hoy.

“La primera vez que me pasa esto, un vecino me dijo que se estaba prendiendo el auto fuego abajo, porque no sentí olor a nafta, si era una manguera, ninguna explosión, nada grave”, comentó Cacho.

“No pude ni destapar el capó, peor todavía. Vinieron los Bomberos (para apagarlo), le tiraron agua, pero ya no daba para más”, explicó el vecino, víctima de esta situación desafortunada.