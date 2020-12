Se llevaron todo de su casa y, antes de irse, le defecaron en el baño

Un grupo de delincuentes saqueó una casa de la localidad de Altos de San Lorenzo, pero antes de irse tuvieron además el atrevimiento de utilizar el baño de la víctima, defecando en el lugar y dejando todos los rastros.

“Entraron a mi casa y no solo se llevaron esta bici, sino también me robaron la computadora, celulares, plata que tenía y hasta la comida de la heladera”, dijo indignada la mujer en diálogo con Trama Urbana, y agregó que “como eso no fue suficiente hasta defecaron en mi baño”.

La damnificada, que es peluquera, dijo que los sujetos entraron tras forzar una ventana y que lo que más lamentó fue la pérdida de sus herramientas de trabajo “se llevaron un secador, una planchita, máquinas para cortar el pelo y otras cosas”.

Cabe mencionar que la vivienda está dividida en dos plantas, siendo la residencia de la víctima la que se encuentra en la parte de arriba, mientras que en la de abajo vive la madre de la damnificada. Si bien al momento del hecho la mujer no se encontraba en el lugar, su mamá sí y fue ella quien escuchó ruidos y puso en fuga a los maleantes cuando comenzó a gritar.