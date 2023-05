Se peleó con otro hombre y lo encontraron sin vida en su casa de Etcheverry

Un estremecedor episodio generó conmoción entre los vecinos de la localidad platense de Ángel Etcheverry, luego de que un hombre de 45 años fuera hallado sin vida en el interior de su vivienda. Según trascendió, la víctima había protagonizado días antes una pelea en un bar y los primeros indicios dan a entender que se trató de un homicidio.

De acuerdo a lo que se desprende de la investigación preliminar, el sujeto apareció muerto dentro de una propiedad ubicada en la zona de las calles 215 entre 45 y 46. Si bien por el momento las causas de su deceso no fueron esclarecidas, se cree que puede estar vinculado con una riña, debido a que su cuerpo presentaba varios golpes sangrantes.

De todos modos, los detectives abocados al caso señalaron que hasta que no se realice la operación de autopsia correspondiente, no se podrán determinar fehacientemente los motivos del fallecimiento. Asimismo, se supo que dentro de la propiedad no se encontraron signos de violencia, ni aberturas forzadas como tampoco faltantes, por lo que a priori se descarta que pudo haberse tratado de un hecho de inseguridad.

Mediante la recolección de distintos testimonios, los pesquisas pudieron comprobar que durante la noche del pasado sábado, le hombre se peleó con otro implicado en un bar que está ubicado a escasos metros de su domicilio. Después de ese altercado, el damnificado se habría negado a recibir la atención médica por parte de los profesionales de salud.

Investigan el caso

Hasta tanto se logre determinar las verdaderas causas del deceso de la víctima, se inició una causa caratulada como homicidio en la que tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción n° 16 del Departamento Judicial de La Plata. En ese marco, hasta el momento hay un único imputado de 32 años, que reside en la localidad de Abasto y que se encuentra prófugo.

Por su parte, mientras intentan dar con el paradero del sospechoso y principal acusado de haber participado en la riña ocurrida durante la noche del sábado, los efectivos policiales abocados a la investigación identificaron al fallecido como Jonatan Cardozo Tarifa.