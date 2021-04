Se robaron chasis de mamografía del hospital Rossi

En otro indignante suceso delictivo que tuvo lugar en nuestra ciudad, en el marco de una bestial inseguridad que azota a todas las áreas platenses, sujetos desconocidos se apoderaron del interior de un centro médico emplazado en barrio Hipódromo de un elemento vital para la medicina y para los pacientes que allí asisten a diario, y hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos. De hecho, de acuerdo a los voceros policiales consultados, no había dato alguno para poder dar con ellos, pese a que se los busca intensamente.



En esta oportunidad, los ladrones se acercaron en las últimas horas hasta el hospital Rossi, ubicado en las calles en 116 y 37. Sin llamar la atención de nadie, se dirigieron hasta una dependencia y, de manera impune, se apoderaron de cuatro chasis de mamografía, marca Agfa digital indirecto. Los mismos fueron sustraídos del servicio de imágenes de dicho nosocomio.



Una vez con el botín en su poder, los implicados emprendieron la rápida huida, sin que nadie lo advirtiera, y por el momento nada se sabe para dar con su paradero.



Una vez que lo advirtieron, las autoridades radicaron la correspondiente denuncia, aunque pese a eso la investigación no avanzó.



Trama Urbana consultó a un profesional médico para graficar la importancia del material sustraído, y explicó que los chasis de mamografía es “donde se fija la imagen antes de ser digitalizada”.

En tanto, contó que “se trata de un hecho muy grave, porque ahora el hospital se quedó sin ellos y no pueden realizarse mamografías. Además, teniendo en cuenta el panorama actual en los nosocomios, es muy difícil una reposición rápida”.

Cámaras de seguridad



Si bien las autoridades policiales analizan a potenciales hampones de la zona, y a otros con antecedentes en atracos similares, no descartan tampoco que pueda haber profesionales de la salud involucrados en el incidente.



“Ellos conocen la utilidad del material robado y, en dónde pueden reinsertarlo en el mercado, como así también el valor”, detalló uno, para agregar que “eso no significa que todas las miradas estén puestas en ellos, sino que es una posibilidad más”.



Por lo pronto, analizan las cámaras de seguridad del hospital, como así también otras ubicadas en las inmediaciones, tanto públicas como privadas, con el fin de detectar el paso de los involucrados, ya sea antes o después del hecho.



Los diferentes empleados que cumplen funciones en el Rossi mostraron su enojo y su indignación. Además, en comunicación con este multimedio, pidieron que la noticia sea divulgada para que la difusión ayude a encontrar a los malhechores.