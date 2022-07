Sufrió un brutal asalto y, desesperado, analiza irse a vivir a un geriátrico

Ya ningún lugar de la ciudad parece seguro. Recientemente, un jubilado de 77 años fue víctima de un despiadado asalto por parte de un delincuente en pleno Barrio Norte. A raíz del violento ataque, ahora el damnificado evalúa irse a vivir a un geriátrico para estar protegido de los ladrones.

El hecho sucedió durante la madrugada, en la zona de 13 y 36, cuando un sujeto ingresó a través de los techos. La víctima justo en ese instante se había levantado para ir al baño, pero terminó siendo sorprendida por el maleante, que le arrojó una frazada para reducirla.

Lejos de mostrar piedad, lo atacó a golpes, que le ocasionaron la pérdida de tres dientes, y lo interrogó para que le diera todos sus ahorros. Después de revolver por completo el lugar y dejarlo hecho un desastre, descargó su furia ante el indefenso jubilado, hasta que este le indicó donde guardaba su dinero.

De esta manera, se hizo con 2000 dólares y 30.000 pesos, lo que dio una suma superior a los 600.000 en moneda local. Ya con el botín, el sujeto escapó nuevamente por los techos, mientras que el anciano salió a la calle a pedir ayuda, imagen que quedó captada por las cámaras de las inmediaciones.

“Estaba durmiendo, salía del baño y cuando yo iba a entrar lo sorprendí. Alcancé a gritar socorro pero me maniató. Era más corpulento, yo ya soy viejo. Me dio trompazos en la cara a través de la sabana”, detalló Ángel en diálogo con la prensa. Asimismo, el jubilado aseguró: “(el ladrón) dejó la casa patas para arriba. Yo estaba sentado quejándome de los dolores y el seguía buscando. Todo duró más de 2 horas”.

También se lamentó por la situación de inseguridad que se vive en toda la ciudad y aseguró que quiere mudarse: “Yo estoy desconsolado, confuso. No sé dónde ir, si a un geriátrico. Nunca me imaginé que iba a vivir esto”. De más está decir que el autor del hecho sigue prófugo y no hay pistas sobre su identidad. o paradero.