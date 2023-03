Tomó alcohol etílico con jugo y murió

La Policía investiga por estas horas la muerte de un hombre de 59 años, que falleció en la jornada de ayer en el hospital San Martín a causa de paro cardiorrespiratorio, informaron voceros oficiales a Trama Urbana.

Según trascendió, todo comenzó el sábado, cuando ingresó una persona a la guardia del Policlínico. Sin embargo, después de permanecer 24 horas internado se conoció su deceso, por lo que se localizó a su familia.

De tareas investigativas se logró dar con un pariente cercano del fallecido, a quien los agentes le tomaron declaración testimonial. “Este manifestó que su tío tenía problemas con la bebida y que consumía alcohol etílico con jugo”, aseveró una fuente.

Debido a esto, los uniformados no descartan que esto haya tenido que ver con su muerte, aunque esto todavía no pudo ser confirmado de manera oficial ya que al cierre de esta edición todavía no se había realizado la correspondiente autopsia.

Como el fallecido estaba domiciliado en la zona de 5 y 608, tomó intervención el Destacamento de barrio Aeropuerto, que cuenta con jurisdicción en el lugar de hecho, mientras que se mantuvo comunicación con la UFI N° 8, que caratuló el episodio como “averiguación de causales de muerte”.