Tras el apoyo al cura Sidders, exalumnos respaldaron a la denunciante de abuso sexual

Exalumnos del Colegio San Vicente de Paul de La Plata y gran parte de la comunidad educativa respaldaron a Rocío, la joven que denunció a Raúl Sidders por presunto abuso sexual y corrupción de menores, por lo cual el religioso se encuentra detenido en la Alcaidía Petinatto. Ahora, la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones que deberá resolver si el acusado debe continuar con el arresto domiciliario en su casa o quedarse en la Alcaidía Petinatto.

Las movilizaciones en apoyo a Rocío se realizaron en Puerto Iguazú, provincia de Misiones; frente a la sede de Fiscalía local, en calle 6 y 56, y otras frente a la institución educativa, ubicada en calle entre 45 Y 46 de la capital bonaerense. Los manifestantes pidieron “juicio y castigo para el cura Sidders”, y “no a la prisión domiciliaria” para el sacerdote.

“Espero que los docentes y exdocentes de la institución San Vicente de Paul me contacten -como ya han hecho algunos-, para corroborar la verdad. Ninguno podía quejarse sobre Sidders porque no se les permitía. El poder que éste manejaba, con la complicidad de la directora general imponía miedo ante los profesores, impidiéndoles poder decir o hacer algo, porque atrás de ellos tenían familias que mantener y no querían perder su trabajo”, contó la joven, quien habría sido violada de forma reiterada por el imputado cuando era menor de edad.

Por su parte, en los últimos días también hubo manifestaciones en respaldo al religioso para que se le otorgue el arresto domiciliario. La última de ellas fue este mediodía en 7 y 56, que contó con la presencia de