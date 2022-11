Tras un amplio rastrillaje, hallaron sin vida a Eliana Pacheco

Este viernes por la mañana, el cuerpo sin vida de Eliana Pacheco fue hallado en la zona de 38 y 203. Los familiares se acercaron a la escena donde fue encontrada la joven, a escasos metros de donde fue hallado ayer su DNI.

La peor noticia se confirmó hace minutos, luego de trascender que el cuerpo hallado coincidía con las características particulares de la joven. La escena es un camino de tierra, muy poco transitado, sin luminaria y cámaras de seguridad.

“Solo se encontró el DNI. Me gustaría encontrar noticias de mi hermana y no ser yo quien dé noticias de ella”, se lamentó la familiar de Eliana, la mujer que desapareció hace cinco días. Explicó que “la Policía está investigando las llamadas y mensajes”, pero remarcó que hasta el momen­to no saben dónde está.

Según la denuncia radicada por su entorno, Eliana dejó su vivienda el domingo a las 18 y una hora después no respondió a los mensajes de WhatsApp. En tanto, su celular permanece apagado desde ese momento.

Sus allegados expresaron que las cámaras de seguridad registraron imágenes de Eliana en los alrededores de la feria, y que su documento habría aparecido en un descampado cuya ubicación no difundieron.

Ayer, fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en un descampado de 183 entre 47 y 49, lugar donde la antena de telefonía celular registró por última vez la conexión del teléfono de la joven, un predio de difícil acceso por las malezas y tupida vegetación.

Otro grupo de policías se encontraba rastrillando hoy la zona de 203 entre 38 y 39. “El viernes siguen los rastrillajes”, dijo apesadumbrada la joven.

Cabe recordar que ayer circuló el audio de un llamado de 7 minutos que recibió una de las hermanas de Eliana. “Tu hermana está de caravana con nosotros, ni la busques”, dice el mismo. La joven que se escucha dijo llamarse “Yamila”, y aseguró que Eliana estaba en ese sitio “con unos amigos”, en Olmos.

La mujer que llamó reveló que Eliana estaba en ese momento “dormida”, presuntamente bajo el efecto de alguna droga, y afirmó: “Cuando se despierte te la mando a casa”. Tras ese intercambio, la Policía realizó un allanamiento en el barrio La Favela, pero no encontraron ningún rastro de la joven.