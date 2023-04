Un anciano echó a los tiros a los ladrones que intentaron robarle en Berisso

Un anciano de 96 años, excomisario, se defendió de dos robos ahuyentando con su arma reglamentaria a los ladrones que quisieron ingresar a su casa.

Dicho suceso tuvo lugar en el inmueble de la víctima, ubicado en 177 entre 29 y 30, donde en el último tiempo se registraron varios atracos, la mayoría impunes.

El damnificado, lejos de dejarse intimidar, sacó su pistola y espantó en ambas ocasiones a los cacos, que escaparon con rumbo incierto y no fueron localizados.

El hombre, por temor, prefirió no radicar la denuncia, por lo que no hay ningún agente de la fuerza investigando lo ocurrido, ni siquiera de oficio. A su vez, los vecinos se quejaron de la creciente inseguridad de la zona y exigieron mayores controles. “Lo que más necesitamos son patrullajes, por acá no se ve un solo policía”, pidieron. Y remataron: “Esto es tierra de nadie, nadie nos cuida y así no se puede seguir. No sé qué están esperando para hacer algo”.