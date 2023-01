Un árbitro y expolicía fue asesinado en un intento de robo en Altos de San Lorenzo

Un trágico hecho ocurrió en la jornada de ayer, cuando un vecino de Altos de San Lorenzo fue asesinado en un intento de robo. El hecho ocurrió cerca de las diez de la noche, en la zona del cruce de 25 y 73.

Según trascendió, la víctima vivía junto a su pareja, quien no sufrió ninguna herida, en una vivienda ubicada en la transitada intersección de la avenida 25 y la calle 73. El hombre, de unos 71 años, sufrió una herida de bala por parte de un malviviente que ingresó armado a la casa en un intento de robo.

La nuera de la víctima, relató en exclusiva a Diario Hoy: "Él estaba cortando el pasto y cuando fue a mostrarle a mi suegra en la habitación que la maquina se había quemado, se metieron por la cochera y cuando él se da vuelta, le pegaron un tiro".

"No le dejaron decir nada, tampoco se llevaron nada y a mi suegra no le hicieron nada porque no la vieron", señaló. La mujer destacó que eran cuatro delincuentes en dos motos.

Leandro, hijo de la víctima, quien se encontraba veraneando en la Costa Atlántica, llegó a la ciudad y se encontró con la trágica escena. "Hace un rato encontré el casquillo tirado, no sé qué hicieron anoche los policías".

"Mi viejo era una persona de bien, fue árbitro de la Liga Amateur Platense y dirigió hasta hace muy poco tiempo en torneos de Ensenada. Era muy estricto y también fue expolicía", relató Leandro con gran indignación.

"Si hubieran visto a mi suegra no sé qué pasaba", aseguró la nuera. En horas de la mañana el personal policial realizó una segunda pericia en la escena. "Todavía no caemos de lo que pasó, no llegó a defenderse ni a poder ser asistido".